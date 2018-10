Samsung : Android Pie apporte le clavier flottant aux smartphones de la marque

Le clavier officiel Samsung se met à flotter

XDA Developpers a repéré une nouvelle fonctionnalité dans les fichiers de la prochaine bêta d'Android Pie pour les smartphones. Il s'agit du clavier flottant ; déjà présent sur les Galaxy S5, puis abandonné par la suite par le constructeur.Cette fonctionnalité, présente sur la plupart des clavier virtuels alternatifs aujourd'hui, manquait cruellement à l'attirail de Samsung. À l'heure où les écrans se font de plus en plus grands, il est difficile de composer des messages à une seule main.La fonctionnalité de clavier flottant permet donc de détacher le clavier Samsung du bas de l'écran, et deAndroid Pie devrait être déployé sur les Samsung Galaxy S9, S9+ et Note 9 dans les prochaines semaines.