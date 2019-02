Le marché du smartphone en forte baisse au troisième trimestre, Huawei rattrape Samsung

Framesira / Shutterstock.com

Samsung, roi contesté

Le mobile a-t-il un avenir ?

Les fabricants ont encore vendu beaucoup de smartphones au troisième trimestre 2018, plus desur la période. Pourtant, le marché est en selon le cabinet IDC , qui relève qu'il s'agit du quatrième trimestre de baisse consécutif. Du côté des constructeurs, Samsung a vu ses ventes diminuer par rapport à l'année dernière, tandis qu'Apple est stable et que Huawei poursuit sa croissance folle.Au troisième trimestre 2018,avec 20,3% de parts de marché et 72,2 millions de smartphones vendus. Cela dit, le constructeur sud-coréen affiche unepar rapport à 2017. Si le Galaxy Note 9 s'écoule bien, la marque est à la peine sur le moyen et le bas de gamme. Samsung doit relever le défi.On n'arrête plus! Le constructeur chinois concentre désormais 14,6% du marché à lui tout seul. Au trimestre dernier, il a vendu 52 millions de mobiles, un chiffre colossal qui est. La série P et la mise à jour de la série Mate rendent le fabricant extrêmement compétitif. Huawei profite aussi du boom de sa marque « jeune », Honor, qui reste performante sur de nombreux marchés. C'esta écoulé 46,9 millions d'appareils sur la période (13,2% de marché), mais ne progresse que de 0,5% par rapport à 2017, malgré la sortie de ses nouveaux iPhone Xs, Xs Max et Xr, et la baisse des prix des iPhone 6S, 7 et 8.Plus loin, on retrouve, en plein boom (34,3 millions d'appareils vendus, +21,2% sur un an), et(29,9 millions de smartphones écoulés, -2,1% par rapport à 2017), qui recule légèrement.Face à la chute des ventes de smartphones, la question se pose. Samsung est en perte de vitesse et la Chine, qui représente un tiers du marché mondial, voit ses ventes ralentir pour le sixième trimestre consécutif.Mais avec l'approche des fêtes de fin d'année, et la sortie de nombreux appareils (iPhone ; Mate 20 ; Note 9 ; OnePlus 6T ; Pixel 3...) le marché pourrait peut-être bien trouver un second souffle.