Un bug sur le Pixel 3 XL lui fait apparaître une deuxième encoche

Une apparition incongrue

So my Pixel randomly grew another notch today. 😂 https://t.co/c6Pff9MVmW pic.twitter.com/ugjfLmCkDZ — UrAvgConsumer (@UrAvgConsumer) 24 octobre 2018



Le Pixel 3 lui aussi sujet à des bugs

Les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL resteront dans les annales, et ce pour plusieurs raisons : d'une part parce qu'ils ont fait l'objet d'une série de fuites inédite les semaines précédant leur présentation officielle, et d'autre part parce que leurs performances photographiques, boostées par l'intelligence artificielle de Google, placent ces smartphones dans les cimes du classement des meilleurs photophones du marché.Un autre fait notable observé ces derniers jours sur le modèle 3 XL le fera un peu plus rentrer dans l'histoire : un bug que l'on pourrait à la fois considérer de gênant et loufoque, tant il paraît surprenant. Le 3 XL, le seul des deux produits à intégrer une large encoche rapidement critiquée par la communauté, fait apparaître au grand désarroi de son propriétaire un second notch identique au premier... sur le côté de l'écran.Plusieurs utilisateurs ont en effet remonté le problème sur des plateformes comme Twitter ou Reddit , montrant ainsi l'ampleur du défaut, loin d'être un cas isolé. Heureusement pour eux, la firme de Mountain View devrait corriger l'anomalie dans une mise à jour prochainement déployée. D'ici là, un simple redémarrage de l'appareil mobile réglera momentanément cette intrusion incongrue.Il y a une semaine, le Google Pixel 3 a lui aussi fait des siennes à ses premiers utilisateurs . Une série de bugs - fermeture inopinée d'application, interruption du lecteur vidéo, problème d'enregistrement de photos - a rapidement été pointée du doigt, remettant en cause les 4 Go de mémoire vive du téléphone. Avant qu'Android Police ne trouve une explication plus rationnelle :, pouvait-on lire, provoquant les complications susmentionnées. Là aussi, une correction par le biais d'une MAJ résoudra cette affaire.