Pixel 3 : des problèmes de RAM poussent des applis à se fermer en utilisation

4 Go de RAM sont-ils suffisants ?

Des changements dans le kernel pointés du doigt

Applications qui se ferment, lecture vidéo qui s'interrompt, ou encore photographies qui ne s'enregistrent pas dans la galerie : voici en substance les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux utilisateurs desLe nouveau flagship estampilléest sorti au pays de l'Oncle Sam le 19 octobre, et les premiers acheteurs pointent ces soucis qui, d'après eux, seraient imputables à une enveloppe de mémoire vive insuffisante.2018 a vu apparaître quantité de très bons smartphones, dont certains disposent même de 10 Go de RAM . Alors avec ses 4 petits gigaoctets de mémoire vive, Google fait-il fausse route ?Improbable, d'après les observateurs les plus éclairés. La chaîne YouTube PhoneBuff a d'ailleurs passé au peigne fin le Pixel 3 de Google, et l'a comparé à l'iPhone XS d'Apple - qui dispose lui aussi de 4 Go de RAM. Les résultats sont sans appel : le smartphone à la pomme est ultra rapide, et ne peine aucunement à garder les applications ouvertes, même après une heure de veille.Mais alors d'où peut bien provenir le problème, qui empêche aux utilisateurs impactés de profiter pleinement du multitâche de leur appareil ? D'après un développeur Android interrogé par Android Police », explique Android Police. «».Une bonne nouvelle, dans le sens où si le souci est bien causé par la partie logicielle des Pixel 3, il peut être corrigé par une mise à jour future.