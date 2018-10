Les Pixel 3 et 3 XL sortiront le 2 novembre entre 859€ et 1059€

Disponibles le 2 novembre à partir de 859€

Numerama a déniché une page du site Boulanger(toujours en ligne) qui crache le morceau concernant les tarifs et dates de sortie desque Google dévoilera officiellement en fin d'après-midi.Les futurs smartphones de Google s'offriront donc dans trois coloris (noir, blanc et sable) à compter du 2 novembre prochain.Les versions 64 Go du Pixel 3 sont listées par le marchand français à 859€, et celles en 128 Go à 959€. Les Pixel 3 XL, eux, s'offriront contre 959€ (64 Go) ou 1059€ (128 Go).