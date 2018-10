Au delà du leak : le Google Pixel 3 XL vendu (et testé) avant même d'être annoncé

Le Pixel 3 XL déjà disponible à Hong Kong

Quelques informations sur les performances du Pixel 3 XL

Une double caméra frontale pour des selfies de groupe

Google n'aura pas réussi à garder le moindre effet d'annonce avant son événement du mardi 9 octobre . L'entreprise avait prévu d'y dévoiler sa nouvelle gamme hardware, avec en premier lieu ses deux nouveaux smartphones : leetSeulement, un journaliste d'a pu se procurer l'appareil dans une boutique de Hong-Kong. Il a pour ça du payer près de 2 000$, plus de deux fois le tarif officiel de l'appareil, dans une petite échoppe qui a eu la chance de recevoir quelques stocks avant la date officielle.Ce Pixel 3 XL semble bien être un modèle commercial, dans sa boîte et avec tous ses accessoires dont une paire d'écouteurs USB-C, un adaptateur pour brancher son casque audio en jack, deux câbles de chargement (USB-C ou USB-A) et un adaptateur mural.Malheureusement (ou heureusement pour Google), la boite n'apporte pas plus de détails sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Les seules indications sont un écran de 6,3 pouces, 128 Go de stockage, et son coloris « Just Black », intégralement noir comme son nom l'indique.Le journaliste a évidemment démarré l'appareil pour découvrir les ajouts apportés par Google à son nouvel smartphone phare. La résolution de l'écran serait de 2960 x 1440 pixels sur une dalle OLED. Il serait équipé d'une puce Snapdragon 845, comme l'ensemble des haut de gamme Android aujourd'hui, et de 4 Go de RAM.Un petit tour dans l'application « Appareil Photo » et celle-ci confirme que le Pixel 3 XL possède une caméra au dos de 12,2 Mpx, et non pas une mais deux caméras frontales de 8 Mpx. Cela permettrait d'offrir un meilleur angle de vue et de prendre des selfies de groupe plus facilement. Un petit tour dans les réglages et l'on apprend que pour la vidéo, le smartphone de Google pourra filmer en 4K à 30 fps, et en 1080p via la caméra frontale.Google aurait implémenté quelques ajouts logiciels pour se démarquer de la concurrence. Le Pixel 3 XL tourne suret bénéficie du système Active Edge. Il suffit de presser les côtés du smartphone pour déclencher certaines actions rapides comme appeler l'Assistant Google ou passer l'appareil en silencieux.Les dernières surprises, s'il en reste, à propos des Pixel 3 et 3 XL seront à découvrir demain, dès 17h lors de l'événement organisé par Google à New-York.