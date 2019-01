Événement Google Pixel 3 : à quoi s'attendre ?

Pixel 3 et Pixel 3 XL

Pixel Slate

Google Home Hub

Nouveau Chromecast

invite la presse à son désormais traditionnel événement d'octobre. Le géant au moteur de recherche va présenter sa gamme matérielle, dont les nouveaux smartphones Pixel en plat de résistance. Voici un aperçu du programme de cette conférence, selon nos dernières informations.Il n'y a pas de surprise du côté des smartphones de Google cette année. Les Pixel 3 et 3 XL ont été abondamment dévoilés via des fuites sur Internet, ce qui a donné l'occasion de le découvrir sous toutes les coutures.Lebénéficiera d'un écran bord à bord de 6,2 pouces, ainsi que d'une encoche au dessus de l'écran pour loger le capteur photo frontal. On note d'ailleurs la taille très imposante de cette dernière, par rapport à d'autres modèles concurrents, pour loger 2 capteurs photos, dont un « ultra grand-angle ». Lelui sera plus classique avec un écran de 5,3 pouces et des bandes en haut et en bas du téléphone, ne cédant pas à la mode du moment.Les deux appareils embarqueront un unique capteur photo à l'arrière et une puce, la plus puissante du marché à l'heure actuelle dans le monde Android et la dernière version d'Android 9.0 appelée aussi. Des raccourcis logiciels devraient être implémentés comme, par exemple, presser le nom d'un restaurant dans Gmail pour effectuer immédiatement une réservation.Bonne nouvelle pour les fans français de Google : les terminaux devraient être disponibles en France cette année pour la première fois depuis la création de la gamme Pixel.Google reviendrait sur la marché des tablettes tactiles avec un appareil Pixel, tournant sousElle s'appellerait Pixel Slate et serait leavec un clavier complet et un trackpad transformant la tablette en ordinateur portable complet, à la manière d'un SurfaceBook.Des lignes de code repérées dans Chrome OS suggèrent que l'appareil bénéficierait d'une résolution de 3000 x 2000 pixels et des rendus fuités laissent entendre que Pixel Slate intégrerait un détecteur d'empreintes tactiles et la possibilité d'y ajouter une carte SIM.Google lancerait un nouveau membre de la famille Home avec cette enceinte intelligente pourvue d'un écran.est déjà capable d'afficher du contenu sur différentes enceintes de la sorte, comme celles de Lenovo ou JBL. Avec un tel produit, Google viendrait concurrenceret sonIl serait intégré à tous les services de Google et permettrait par exemple de lire une vidéodirectement sur l'appareil ou encore de visualiser les images filmées par sa caméra de surveillance(une entreprise propriété de Google). L'appareil serait lancé à 150$ aux États-Unis.Là encore, pas de surprise concernant l'annonce d'un nouveau modèle de. La chaîne de magasins Best Buy a vendu la mèche en proposant à la vente cet appareil pas encore annoncé dès le mois de septembre.L'appareil subirait une simple mise à jour de ses composants, avec un Wi-Fi amélioré et l'ajout d'une puce Bluetooth. Cette dernière pourrait servir à connecter une manette de jeu et pouvoir jouer sur sa TV et sans avoir besoin d'un smartphone comme contrôleur.A noter que s'il est évident que les utilisateurs puissent jouer à des titres présents sur le, il est également possible que Google permette d'utiliser son tout nouveau service de cloud gaming "Project Stream" permettant également de jouer au sein de son navigateur