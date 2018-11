Pixel 3 / 3 XL : tout ce qu’on connait sur le nouveau smartphone de Google

Mise à jour du 31/08 :

On peut y observer les haut-parleurs frontaux stéréo et la double caméra selfie qui permettrait possiblement une amélioration de la reconnaissance faciale. Selon 9to5Google toujours, l'écran ferait 5.5", aurait une résolution de 2160x1080 et un format allongé de 2:1. La batterie quant à elle serait de 2915 mAh.

Selon 9to5google qui prend sa source sur le subreddit Pixel , les photos ci-dessous montreraient la face avant, dépourvue d'encoche, et la face arrière du nouveau Pixel 3.On peut y observer les haut-parleurs frontaux stéréo et la double caméra selfie qui permettrait possiblement une amélioration de la reconnaissance faciale. Selon 9to5Google toujours, l'écran ferait 5.5", aurait une résolution de 2160x1080 et un format allongé de 2:1. La batterie quant à elle serait de 2915 mAh.

Mise à jour du 28/08 :

Selon Bloomberg , Google présenterait les Pixel 3 et Pixel 3 XL le 9 octobre, lors d'un événement à New York. Cette information n'a pas encore été confirmée par Google.

Le marché noir dévoile tout du Google Pixel 3 XL

Un smartphone trop banal ?

Quelques rumeurs commençaient à faire état des premières caractéristiques du Google Pixel 3 et de son homologue de grande taille, le Pixel 3 XL. Mais ces derniers jours, des modèles de préproduction ont fait leur apparition du côté de la Russie, levant le voile sur de nombreuses spécifications du smartphone américain.Ce sont des blogueurs russes du site Rozetked.me qui ont mis la main sur les premiers modèles du nouveaude Google. Récupéré sur le marché noir, le smartphone a donc fait l'objet d'unet même de comparaisons face au Huawei P20 et au Samsung Galaxy Note 8.Leserait ainsi doté d'un écran OLED de 6.2? d'une définition de 2960 x 1440 px. Son processeur serait sans surprise un Qualcomm Snapdragon 845 doublé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne.La coque sera composée de verre et de plastique, venant confirmer les premières rumeurs indiquant une probable charge sans fil. Quant à la partie photo, le Pixel 3 devrait disposer d'une caméra avant de 8 MP et arrière de 12 MP. Bien entendu, une encoche sera présente pour loger l'APN avant. Celle-ci semble d'ailleurs plutôt épaisse d'après les photos fuitées...Coté audio, la prise casque sera toujours absente. La boîte renferme un adaptateur USB Type-C vers Jack 3.5 mm, ainsi que les écouteursde nouvelle génération. Ces derniers sont apparemment dotés d'un bouton pour mettre en route Google Assistant.Si les rumeurs viennent à se préciser, lerisque d'avoir du mal à se démarquer face à une concurrence féroce. Les smartphones performants avec de grandes dalles à encoche ne cessent de proliférer sur le marché. Le tout récent Pocophone F1 de Xiaomi en est un excellent exemple.Sachant que lede Mountain View sera probablement proposé à plus de 600€, il faudra vraiment qu'il offre des options inédites pour se démarquer. Pas sûr que la présence d'sera suffisante pour y arriver. Tout comme le Pixel 2, le Pixel 3 risque donc d'être une petite déception. Ce qui n'est pas vraiment grave, sachant qu'il ne sera probablement pas commercialisé dans l'Hexagone...