La date de sortie des Pixel 3 de Google aurait fuité

Canular ou fuite réelle ?

Que sait-on des Pixel 3 et Pixel 3 XL ?

Acquis en 2016 par YouTube, Famebit est une marketplace mettant en relation différents créateurs de contenu en recherche de financement, avec des entreprises et marques en recherche de vecteurs de communication. Un site notamment utilisé tant par les YouTubers que les entreprises à la recherche de partenariats et autres campagnes promotionnelles, par exemple.C'est justement en se promenant sur ce site que le YouTuber américain Brandon Lee, de la chaîne This is Tech Today , serait tombé sur une campagne publicitaire émanant de Google, et indiquant que les futurs Pixel 3 et Pixel 3 XL seraient lancés dès le 4 octobre prochain.Une date de sortie relativement plausible, puisque Google choisit généralement cette date afin de lancer ses nouveaux smartphones.A l'heure actuelle, très peu d'informations ont filtré concernant les futurs smartphones du géant américain.Le peu que nous en savons provient notamment du forum XDA, dont un membre aurait réussi à récupérer plusieurs photos de ce que Google a confirmé plus tard comme étant bel et bien un prototype du futur Pixel 3XL.Des photos laissant notamment apparaître un smartphone doté d'un double capteur avant et, plus étonnant, d'un simple capteur arrière, ainsi que d'une encoche. Un autre membre du forum XDA aurait quant à lui directement réussi à se procurer un prototype montrant un mobile possédant une coque arrière en verre, laissant donc présager la probable présence de la fonctionnalité de recharge par induction...Bref, on en sait peu sur les futurs smartphones de Google, qui pourtant pourraient bien sortir d'ici seulement 2 mois maintenant.