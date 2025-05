Cette distribution GNU/Linux se distingue par une interface graphique GNOME complètement personnalisée pour ressembler à Windows 11, avec une barre des tâches centrée, un menu démarrer familier, des coins arrondis et des widgets intégrés. Et cela ne doit pas surprendre : elle a été créée par le développeur chinois Anduin Xue, ingénieur chez... Microsoft.

Si l'on conseille généralement Ubuntu aux nouveaux arrivés dans le monde de Linux, c'est parce que le système est fourni avec une panoplie d'applications et facilite l'installation de pilotes. AnduinOS va plus loin en rajoutant une couche d'ergonomie familière, certainement bienvenue pour les néophytes. Comme de nombreuses éditions GNU/Linux, AnduinOS se décline en deux branches, avec une version LTS, recommandée pour la majorité des utilisateurs grâce à son support étendu et une mouture Standard, plus récente, mais avec un cycle de support plus court.