Ubuntu 21.10 : quelles nouveautés pour Impish Indri ?

Disponible en bêta depuis plusieurs semaines, Ubuntu 21.10 a été lancé officiellement. La distribution portée par Canonical procède à pas mal de changements en cette fin d’année, en particulier en adoptant l’environnement de bureau GNOME 40 et son tout nouveau fonctionnement fondé sur des défilements horizontaux.

Les puristes regretteront probablement de ne pas avoir accès à GNOME 41. Ils se consoleront néanmoins en profitant de quelques applications tirées de cette nouvelle mouture : GNOME Disques, Moniteur système ou encore Agenda. Notons au passage que l’application de calendrier prend maintenant en charge le format .ICS. Les autres logiciels estampillés GNOME sont quant à eux fournis en version 40 « seulement ».

Canonical a aussi légèrement revu l’aspect graphique de sa distribution phare avec le thème Yaru Light par défaut. Le dock affiche maintenant un séparateur entre les applications favorites et celles en cours d’utilisation. Au passage, la corbeille s’intègre définitivement au dock. Ce dernier se voit également adapté au nouveau fonctionnement horizontal de GNOME 40.

Sous le capot, Ubuntu 21.10 adopte le noyau Linux 5.13. En plus d’une prise en charge étendue du matériel moderne tel que les puces Apple M1 , ce kernel offre un nouveau module de sécurité nommé Landlock et améliore le support des cartes graphiques AMD. Pour terminer, on notera la possibilité d’utiliser Wayland par défaut, même avec les drivers propriétaires NVIDIA.

Côté logiciels pré-installés, Ubuntu 21.10 embarque par défaut Firefox sous forme de Snap. Le paquet DEB reste cependant accessible dans les dépôts si vous le désirez. Comme à son habitude, Canonical nous fournira aussi par défaut LibreOffice 7.2 et Thunderbird 91 .