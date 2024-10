Octobre 2004 voyait naître la première version d'Ubuntu, « Warty Warthog ». Vingt ans plus tard, la distribution Linux s'est imposée comme un des acteurs incontournables du paysage informatique open source. Une interface graphique conviviale, une communauté très active, un écosystème riche et des mises à jour très stables : quatre piliers qui font de lui une alternative très pertinente aux grands Windows 11 et macOS.

Cette nouvelle mouture, seconde de l'année après la version LTS 24.04 « Noble Numbat », s'inscrit dans cette continuité tout en apportant son lot de nouveautés fortement appréciables.