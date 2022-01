Ubuntu 21.04 ? Mettez-vous à jour maintenant !

Canonical a déployé Ubuntu 21.04 , nom de code « Hirsute Hippo », fin avril 2021, soit il y a bientôt neuf mois. Comme d'habitude pour les versions intercalées entre les LTS, ce délai de neuf mois expiré, l’éditeur ne proposera plus de mises à jour. Si vous êtes sous Ubuntu 21.04, il est donc temps de dire au revoir à l'hippo et de passer à une version plus récente : Ubuntu 21.10 .