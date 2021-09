Ubuntu étend à dix ans la durée de vie de ses versions LTS, un vrai argument en faveur de la distrib

Depuis plusieurs mois, les utilisateurs de Windows sont de plus en plus nombreux à se plaindre des divers problèmes que rencontrent l'OS et ses dernières mises à jour. Si vous faites partie de cette catégorie d'utilisateurs, peut-être est il temps pour vous de changer d'air et de vous essayer à Ubuntu, l'un des systèmes d'exploitation libre les plus en vogue et accessibles. Grâce à nos tutoriels, vous apprendrez en un rien de temps à le maîtriser.

Lire la suite