Canonical annonce Ubuntu Pro pour Google Cloud

La souscription à cette nouvelle offre prévoit notamment l'accès aux correctifs de sécurité sur Ubuntu Pro pour les utilisateurs de Google Cloud via le service de « Maintenance de Sécurité Etendue » (ESM) de Canonical. Un support de huit ans est prévu pour la version 16.04 LTS et de dix ans pour la version 18.04 LTS et 20.04 LTS. Des composants certifiés pour les environnements FedRAMP, RGPD, HIPAA, ISO et PCI, le correctif de noyau en direct mais aussi de CVEs critiques et élevés avec près de 30 000 packages couverts, dont Apache Kafka, Mongo DB, Node.js et Redis, sont également proposés.

Par ailleurs, au second semestre 2021, l'offre intègrera également des composants certifiés FIPS 140-2 ainsi qu'un tableau de bord de sécurité, pour le « Security Command Center » et les applications gérées. Le tout avec une tarification dont la charge représentera entre 3 et 4,5 % des « coûts informatiques moyens » dépensés par les entreprises, selon les calcules de Canonical. Les structures spécialisées dans le Cloud pourront acquérir la version pro d'Ubuntu via le Marketplace de Google Cloud et la console GCP.