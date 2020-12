En rachetant Neverware, Google permet officiellement de faire tourner Chrome OS sur votre vieux PC

Dans une FAQ, Neverware explique que les utilisateurs actuels de la version Home de CloudReady pourront toujours continuer à l'utiliser pour le moment. Il semblerait cependant que Google soit principalement intéressé par les partenariats déjà mis en place par Neverware.

Il faut dire que selon The Verge, entre 2015 et 2017, la société aurait permis à plus de 1 000 établissements scolaires dans les 50 États américains et dans 21 pays de mettre à jour leurs vieux ordinateurs pour les transformer en Chromebook.

Si aucun changement n'est annoncé pour l'instant concernant les éditions Education et Enterprise, Neverware précise que « sur le long terme, CloudReady deviendra une offre officielle de Chrome OS et les clients actuels profiteront d'une mise à jour. »

L'éditeur ajoute que les nouvelles versions de CloudReady seront calées sur celles du système officiel Chrome OS.