Ubuntu Web Remix, une alternative à Chrome OS, disponible en bêta

Les Chromebook ont largement évolué ces dernières années. Le système s'enrichit continuellement en fonctionnalités. Il permet d'exécuter des web apps en mode déconnecté, accueille des applications Android et, via un outil de type CrossOver, peut également faire tourner des logiciels Windows.

L'idée de Chrome OS a donc fait son chemin et, si le système ne connaît pas la même popularité que le navigateur Google Chrome, de plus en plus de personnes se laissent tenter et les constructeurs étoffent leurs gammes au fil des années.

Puisque l'OS est relativement léger, il existe sur Internet de nombreux tutoriels permettant de redonner à votre vieille machine un coup de jeune en installant de manière officieuse le système Chrome OS. Certains expliquent même comment l'installer en dual boot. Toutefois, la procédure demande une certaine dose de patience et requiert en fait de passer par une distribution GNU/Linux classique.

De plus, Chrome OS étant principalement centré sur Google et ses services, on peut légitimement se montrer un peu méfiant. Certes, les Chromebook ne sont pas chers, mais pour certains, la collecte des données effectuée par le géant californien dans le but de cibler ses publicités est inacceptable.

Et s'il existait un système articulé autour de Firefox ?