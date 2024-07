ChromeOS 128 : Google abandonnera Lacros dans sa migration vers Android

En revanche, on peut déjà s'essayer à imaginer la suite du programme pour ChromeOS. Si Google a déjà officiellement annoncé que l'adoption d'éléments du stack Android (noyau et frameworks) faciliterait essentiellement le déploiement de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, il ne serait pas déraisonnable de penser que les données et retours formulés par les testeurs et testeuses de Lacros puissent aider à apporter des changements significatifs et plus rapides à ChromeOS. À plus forte raison quand Google maîtrise parfaitement le développement d'Android. Des spéculations partiellement confirmées par l'entreprise, qui affirme :