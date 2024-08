Commençons par les mauvaises nouvelles, annoncées par Blake, responsable en personne de l'assistance Google. Sur le site de la firme de Mountain View, il a mis les points sur les i : la version 128 de Chrome sera la dernière à supporter macOS 10.15 Catalina. À partir de la version 129, prévue pour le 17 septembre 2024, il faudra au minimum macOS 11 (Big Sur) pour continuer de profiter des dernières trouvailles de Google.

Pourquoi ce changement ? Eh bien, Catalina a déjà un bon bout de chemin derrière lui. Sorti en 2019, ce système d'exploitation a atteint sa fin de vie il y a environ deux ans. Ça veut dire qu'Apple ne lui envoie plus d'amour sous forme de mises à jour de sécurité. En conséquence, Google suit le mouvement et concentre ses efforts sur les versions plus récentes de macOS.

Mais attention, ce n'est pas la fin du monde non plus. Si vous êtes toujours sous Catalina, votre version actuelle de Chrome continuera de fonctionner. En revanche, vous devrez vous asseoir sur les nouvelles fonctionnalités et dire adieu aux correctifs de sécurité. La voiture n'est plus neuve, fin de la garantie.