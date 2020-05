macOS Catalina 10.15.5 est de sortie et apporte un meilleur gestionnaire d'autonomie aux MacBook

Deux mois après la sortie de la version 10.15.4, Apple signe aujourd’hui une nouvelle version de macOS, destinée notamment à améliorer la durée de vie des batteries de MacBook.

La mise à jour de 2,98 Go est d’ores et déjà disponible sur les appareils compatibles.

Une fonctionnalité pour réduire l’usure chimique des batteries

Principal ajout de cette version 10.15.5 : la fonction de gestion de l’état de santé de la batterie.

Sur son site, Apple explique que cette fonctionnalité a pour but d’analyser les cycles de recharge du Mac, de dresser un diagnostic énergétique et un rapport des températures afin d’ajuster en temps réel la recharge de la batterie de l’ordinateur portable.

Plus pratiquement : en activant cette fonctionnalité, votre Mac pourrait mettre plus de temps à se recharger, mais ainsi préserver la durée de vie de l’accumulateur sur le long terme. « S’il est plus important pour vous de bénéficier d’une durée d’utilisation de votre ordinateur portable Mac la plus longue possible entre les recharges, indique Apple sur son site, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité » en vous rendant dans Préférences système > Économiseur d’énergie > État de santé de la batterie.