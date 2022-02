Avec Chrome OS Flex, Google veut transformer votre vieux PC ou Mac en Chromebook

En 2020, Google faisait l’acquisition de CloudReady, une solution similaire à celle de Chrome OS Flex aujourd’hui, conçue initialement par Neverware . L’objectif était alors identique : installer Chrome OS depuis n’importe quel ordinateur. Et cela n’est évidemment pas un simple hasard puisque Chrome OS Flex est lui-même basé sur la technologie CloudReady et qu’il se présente en l’occurrence comme une évolution logique, plus accessible et surtout plus « transparente », selon les termes de Google.