10 ans de mises à jour, matériaux écolos, réparabilité : la riposte de Google sur les Chromebook

La faible réparabilité des Chromebooks est un problème d'ampleur auxquels sont confrontées les écoles. Entre les mains des plus jeunes, ces ordinateurs sont soumis à des situations extrêmes, et les dégâts sont donc assez fréquents. Or, la pénurie chronique de pièces détachées font que de nombreux appareils deviennent trop vite des déchets électroniques. Ainsi, Google veut aider les établissements à trouver des composants. Plus encore, l'entreprise commence à déployer des mises à jour pour faciliter les réparations logicielles. Elle affirme ainsi que cela « réduit de plus de 50 % le temps nécessaire aux réparations logicielles et limite le temps passé hors de la salle de classe ».

Le géant américain s'est également penché sur la fin de vie des Chromebooks. Si la revente des appareils est toujours envisageable, leur recyclage est aussi pris au sérieux. Google souhaite faciliter la reprise des ordinateurs par les revendeurs, qui se chargent de les revendre ou de les acheminer vers des filières de recyclage. L'entreprise cherche même à encourager l'utilisation de « crédits » permettant aux écoles de mettre à niveau leur flotte de Chromebook à moindre coût auprès de ces mêmes revendeurs.