Chromebook : des ventes en hausse de 287 % par rapport à 2019

On le sait, la crise sanitaire que nous traversons s'est traduite par la mise en place de divers confinements et couvre feux, favorisant notamment le télétravail. Conséquence, le marché du PC dans sa globalité a enregistré une hausse des ventes et des revenus. 458 millions de PC ont ainsi été vendus en 2020, une progression jamais vue en 10 ans.

Selon les cabinets d'études Canalys et Gartner, en 2020, quelque 30 millions de Chromebook ont été commercialisés, dont 11 et 11,7 millions vendus sur le quatrième trimestre de l'année. Cela représenterait une hausse des ventes de 287 % par rapport aux ventes des trois derniers mois de 2019.

Selon The Verge, qui rapporte l'information, Gartner et Canalys ne présentent pas tout à fait les mêmes chiffres mais tous deux témoignent d'une croissance annuelle fulgurante pour les Chromebook (+ 80 % par rapport à 2019 selon Gartner et + 109 % selon Canalys).