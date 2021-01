Windows 10X : premiers aperçus de la réponse de Microsoft à Chrome OS

Dès 2014, Google avait écoulé un million de Chromebook rien qu'auprès du ministère de l'éducation des États-Unis.

Entre 2015 et 2017, la société Neverware, proposant d'installer Chrome OS sur de vieilles machines, aurait permis à plus de 1 000 établissements scolaires dans les 50 États américains et dans 21 pays de mettre à jour leurs ordinateurs pour les transformer en Chromebook. Google a racheté NeverWare en décembre dernier.

Microsoft s'est déjà attaqué à Chrome OS avec Windows 10S, dont le nom d'origine était Windows 10 Cloud. Cependant, cette approche n'a pas été fructueuse. Cette version de l'OS ressemblait trop à l'édition classique de Windows 10 et avait créé la confusion chez les consommateurs ne pouvant installer les logiciels de leur choix.

Fondé sur Windows Core OS, Windows 10X était initialement prévu pour les appareils à deux écrans. Néanmoins, après des retards de développement, Microsoft avait décidé de proposer cet OS sur les appareils dotés d'un seul écran comme les PC 2-en-1 ou les ultrabooks.

Pour Paul Thurrot, spécialiste des technologies de Microsoft et qui a pu virtualiser Windows 10X, « désormais, il n'y a aucun doute : la version initiale de Windows 10X n'est rien de plus qu'un clone de Chrome OS qui permet d'exécuter des applications web et du Store de Microsoft ».