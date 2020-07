Les applications win32 ne seraient pas compatibles avec Windows 10X

D'après les informations de The Verge, les développeurs ne parviennent pas à résoudre de sérieux problèmes de performance des applications win32 tournant sous Windows 10X. La firme de Redmond envisagerait ainsi d'abandonner la compatibilité native de celles-ci.

Il devrait tout de même être possible de lancer des applications win32 sur Windows 10X via le Cloud. Les utilisateurs pourraient ainsi accéder à ces services en streaming via des bureaux virtuels, grâce à l'intermédiaire d'Azure. Une manière de détourner les difficultés.