Windows 10 S Mode : ce qu'il faut savoir... en quelques mots

Le bilan après 2 ans d'utilisation

Le coût, l'utilisation et l'avenir du S Mode

Le système d'exploitation "light" de Microsoft compte néanmoins aujourd'hui plus de 825 millions d'installations. Voici toutes les informations à savoir sur le Mode S de Windows.Deux ans après sa sortie initiale, Windows 10 S représente aujourd'hui une partie importante du paysage de Windows 10. Le slogan de cetteest "". Car pour rappel, en mode «S», Windows ne prend en charge que les applications téléchargées à partir du Windows Store. Il est spécialement conçu pour les ordinateurs et périphériques bas de gamme et les utilisateurs occasionnels.Concrètement et surtout visuellement, le Mode S est très similaire à Windows 10. La différence majeure réside dans le fait qu'il ne. Il est disponible dès maintenant, et est gratuit pour toutes les écoles utilisant déjà Windows 10 Pro sur leurs machines. C'est un OS tout particulièrement destiné pour le secteur de l'éducation, domaine dans lequel les Chromebooks de Google connaissent un fort succès.Dans l'attente d'une éventuelle sortie d'un "Windows Lite", c'est avec certains produits comme la Microsoft Surface Go (ou même un Raspberry Pi 3) que le Mode S prend du sens. Léger, peu gourmand en ressources et avec 5 secondes deen moyenne, cet OS un peu à part recevra également certaines mises à jour de Windows 10 incluant le Light Mode et potentiellement la possibilité de jouer aux jeux Xbox One.Il y aura, à terme (probablement dans les mois qui arrivent), un "" au sein de l'interface qui permettra aux utilisateurs de Windows 10 (Pro et Famille), mais ce n'est pour l'instant pas possible. Dans le cas où une app ou un logiciel n'est vraiment pas disponible au sein du Store officiel, il est néanmoins possible de sortir du Mode S en se rendant dans le Windows Store et en recherchant "Basculer en mode S".pour les utilisateurs. Microsoft subventionne le coût du système d'exploitation pour les fabricants de matériel, en supposant qu'ils n'obtiennent pas Windows 10 S gratuitement. En tant qu'utilisateur, vous ne payez donc pas vraiment pour le mode Windows 10 S, vous payez pour le matériel qui l'exécute. Il est possible de trouver des appareils fonctionnant sous Windows 10 S Mode à moins de 300€ et, les fabricants de PC dont Dell, HP, Asus, Acer et Lenovo, ont tous des périphériques fonctionnant sous le mode Windows 10 S.Contraignant à cause de son incapacité à gérer les apps en x86 et x64, Windows 10 S propose toujours l'explorateur de fichier, OneDrive, et toutes les apps officielles traditionnelles livrées avec Windows 10. Il reste pratique pour les machiness, sans s'avérer pour autant indispensable.Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de Microsoft.