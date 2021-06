Comme Google Chrome, Chrome OS passera sur un cycle de mises à jour de quatre semaines

Sur le blog dédié au projet Chromium, Marina Kazatcker, Chrome OS Release TPM Lead, annonce réduire l’écart de patch à quatre semaines au lieu de six pour le système d’exploitation. Ainsi, à l’image de ce qui a été fait avec Google Chrome et à compter de la M96 du quatrième trimestre 2021, les utilisateurs profiteront des nouveautés proposées par le groupe californien à rythme plus soutenu.