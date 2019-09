Nouveau cycle de mises à jour pour Firefox, qui sortira une nouvelle version toutes les 4 semaines

Un développement plus soutenu pour rester au plus près des besoins des développeurs

Le planning des prochaines mises à jour Firefox pour les 12 prochains mois © Mozilla

Source : Softpedia

Habituellement Firefox est mis à jour toutes les six à huit semaines, en fonctions des améliorations apportées par les développeurs. À partir du premier trimestre 2020, Mozilla va accélérer le rythme et réduire ce délai à quatre semaines. Firefox sera, à terme, plus rapidement mis à jour que Google Chrome.Avec ce nouveau planning, Mozilla souhaite être plus réactif dans l'amélioration de son navigateur phare, mais également donner plus rapidement accès aux développeurs aux API Web, les interfaces de programmation leur permettant de concevoir leurs plateformes web.», indique Mozilla dans un communiqué