Opera GX cible spécifiquement les joueurs avec des fonctionnalités uniques comme le contrôle de la consommation CPU et RAM, une intégration Twitch, et de nombreuses options de personnalisation via des mods inspirés du monde du gaming. Lancé récemment, Opera Air adopte une interface minimaliste toute en transparence et introduit des modules de bien-être numérique tant pour la relaxation que pour la concentration. Et puis il y a Opera Neon, actuellement disponible en bêta privée, qui illustre les travaux de l'entreprise en matière d'IA agentique.