L'équipe explique que le projet initial était une app permettant de créer des web app encapsulées (PWA) et sécurisées. Les dévelopeurs expliquent : "Cette première version de Psylo s’est révélée prometteuse. Par exemple, il était possible d’avoir un silo pour un compte personnel X via un proxy en Allemagne, un autre pour Instagram via un proxy américain, et un troisième pour un autre compte via le Canada." Dans la version actuelle, il est possible de les distinguer par couleur, laquelle sera appliquée sur les composants de l'interface utilisateur. L'utilisateur peut aussi créer des PWA pour remplacer certaine de ses applications.