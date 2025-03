Contrairement aux nombreux VPN gratuits qui récupèrent et revendent les informations de leurs utilisateurs, Proton VPN applique une politique stricte de confidentialité. Basé en Suisse, il est soumis à l’une des législations les plus protectrices en matière de données personnelles. Aucun journal de connexion n’est stocké, aucune activité n’est enregistrée. Avec plus de 12 000 serveurs répartis dans 117 pays, il assure une connexion rapide et sécurisée partout dans le monde. Et pour celles et ceux qui souhaitent une protection sans engagement, une version gratuite est disponible, sans publicité ni concession sur la confidentialité.

Plutôt que de multiplier les abonnements premium pour supprimer les pubs une par une, mieux vaut reprendre le contrôle sur ses données et éliminer le problème à la source.