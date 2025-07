Google expérimente actuellement une fonctionnalité baptisée "Listen to this page" dans la version Canary de Chrome pour Android. Son objectif est simple : permettre aux utilisateurs de se faire lire à voix haute le contenu d’une page web. Ce service s'appuie sur le moteur de synthèse vocale d'Android et s’active via une commande dans le menu principal du navigateur.

Mais ce n'est pas qu'une simple liseuse ! Contrairement à certaines extensions tierces ou à l’Assistant Google, ce système ne se contente pas de lire pas tous les éléments visibles à l’écran. Il est capable de restituer le contenu principal de la page. Par conséquent, il sera de lui-même capable d'exclure les publicités, les menus ou les commentaires. En parallèle, la synthèse vocale devrait se distinguer par un ton proche de celui d'un podcast, conçu pour une écoute prolongée, avec un débit fluide et une intonation plus naturelle que les voix robotiques classiques.

Selon les informations publiées par un utilisateur de Reddit, trois vitesses d’écoute sont proposées (0,5x, 1x, 2x), mais aucun changement de voix ou de langue n’est encore possible, bien que l'option soit déjà traduite dans 60 langues.