Google a commencé à tester ce mécanisme en fin d'année dernière dans les éditions Canary de Google Chrome. Les premiers résultats montrent une réduction significative des arnaques, notamment celles usurpant l’identité de services clients de compagnies aériennes, qui ont fortement reculé depuis l’introduction de l’IA dans le processus de filtrage. Avec ce mode de protection amélioré, "la navigation sécurisée sur Chrome est le niveau de protection le plus élevé de notre navigateur et protège les utilisateurs deux fois plus du phishing et d'autres escroqueries que notre mode de protection standard", affirment Jasika Bawa, et Phiroze Parakh, respectivement chef produit de Chrome et directeur principal de l'ingénierie de Search.

Plus spécifiquement sur Android, le navigateur Chrome offre désormais une meilleure gestion des notifications émanant des sites Web et surtout pour mieux faire face aux pages Web multipliant des alertes frauduleuses.

En fin d'année dernière, lors de la conférence Microsoft Ignite 2024, l'éditeur de Redmond annonçait également un dispositif anti-scam pour son navigateur Edge.