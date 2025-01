Comment ça marche, Daily Listen ? En exploitant les données issues de Discover et Search ainsi que les préférences des utilisateurs, Google développe un système capable de résumer les articles et sujets les plus pertinents sous forme de podcasts audio. Cette personnalisation se base sur des données préalablement collectées, telles que les recherches effectuées, les clics sur les articles et les thèmes suivis dans Discover. Par conséquent, chaque podcast est unique et adapté à l’intérêt individuel de l’auditeur. Le tout, avec l'aide de la fidèle assistante qu'est l'IA, comme elle s'apprête à le faire avec sa future équipe pour générer des vidéos ultra réalistes.

Un des objectifs clés est d’offrir une alternative à la lecture d’articles et de permettre aux utilisateurs de plutôt consommer des informations en mode audio. Les podcasts sont présentés sous forme d’épisodes courts, d’une durée moyenne de cinq minutes. En complément, des outils interactifs permettent de naviguer entre les différentes sections du podcast. Ces outils incluent notamment des options de lecture/pause, un retour en arrière de 10 secondes et la possibilité de passer à l’article suivant.

Pour garantir une expérience enrichie, Google propose une transcription textuelle intégrée à l’écoute. Cette fonction permet non seulement de suivre le contenu à l’écrit, mais aussi de consulter les articles associés. Les utilisateurs peuvent interagir avec ces contenus en donnant un avis positif ou négatif pour affiner les recommandations futures. En clair, les utilisateurs vont coacher l'IA pour qu'elle soit plus fine et performante à mesure du développement de Daily Listen. Malin.