Vous en rêviez, ils l'ont fait : Snoop Dogg peut désormais vous lire les actualités

Artifact utilise le programme de synthèse vocale de Speechify, dopé par les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Il s'agit là d'un ajout de plus à la liste croissante des fonctionnalités offertes par l'application qui la rendent de plus en plus singulière. Ses créateurs, Kevin Systrom et Mike Krieger, qui ne sont ni plus ni moins que les cofondateurs d'Instagram, ne reculent devant rien et semblent se jeter sur les nouvelles technologies disponibles dès qu'ils le peuvent.

En effet, alors que le concept original est d'utiliser des algorithmes pour se positionner quelque part entre Google Actualités et TikTok, ils n'ont pas hésité à se servir de ChatGPT dès que possible. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander à l'intelligence artificielle de résumer des articles, avec un choix de styles comme « expliquer comme si j'avais cinq ans » ou avec une série d'émojis. Depuis quelques semaines, l'application propose également de remplacer les titres clickbait par un autre titre généré automatiquement.

Artifact n'est sorti qu'en février 2023, et elle a pourtant déjà subi plusieurs métamorphoses. À ce rythme, il est peut-être difficile d'imaginer les nouvelles idées que ses créateurs vont bien pouvoir trouver. Mais pour l'heure, on attend surtout que la nouvelle synthèse vocale soit disponible dans la langue de Molière, pour pouvoir écouter les infos du matin avec un peu plus de classe ou un peu plus de légèreté qu'à l'accoutumée. Le tout, entre deux séances musicales en compagnie du DJ de Spotify.