Cette équipe de DeepMind travaillera en lien étroit avec Gemini, le modèle phare de Google pour l'analyse d'images et la génération de texte, ainsi qu'avec Veo et Genie. Veo est spécialisé dans la génération vidéo, tandis que Genie produit des environnements 3D jouables.

Tim Brooks a précisé sur X.com que l'objectif est de « développer des modèles génératifs massifs qui simulent le monde ». Ces travaux viseront à résoudre des problèmes critiques et à pousser les capacités des IA à des niveaux encore plus avancés.

Les applications envisagées comprennent la simulation de mondes interactifs, des outils de génération vidéo en temps réel, ou encore des environnements immersifs pour la formation et le divertissement. Un exemple concret est le modèle Genie 2, capable de générer des mondes 3D complexes et interactifs, présenté en décembre dernier et dont on vous avait parlé sur Clubic.