Genie 2 est d'ores et déjà en mesure de créer différentes perspectives, telles que des vues à la première personne (FPS), des vues isométriques ou encore des vidéos à la troisième personne (TPS), sans oublier des jeux de course automobile. Les interactions avec les objets (explosions de ballons, ouvertures de portes….) sont également de la partie, tout comme une gestion très réaliste de l'eau ou encore de la fumée, et Genie 2 se charge des animations, mais aussi de créer des PNJ.

Avec Genie 2, les concepts et les dessins peuvent être transformés en environnements entièrement interactifs. De cette manière, les artistes et les concepteurs peuvent créer rapidement des prototypes, ce qui permet d'amorcer le processus créatif de la conception d'environnements et d'accélérer encore la recherche. Les démos mises en ligne par Google permettent également d'observer la gestion des reflets ou encore des éclairages en temps réel.