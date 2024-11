tolomeia

Il y a une erreur de logique ici: MHC n’a jamais reproché à qui que ce soit d’utiliser une technologie « ancienne ». Ce qu’il défend c’est le droit à l’évolution en utilisant une technologie nouvelle pour produire plus facilement et à un coût inférieur un produit équivalent voire meilleur (et ne risquant pas de faire un quelconque mal aux animaux); mais il n’interdit à personne de continuer à recourir aux services de scénaristes et d’acteurs en chair et en os.

De plus, la génération de spots via IA n’est que la suite logique des films qui utilisent déjà abondamment les images de synthèse (on me dit à l’oreille que le personne de Jar-Jar Binks dans Star Wars n’est finalement pas un acteur portant un déguisement mais une image générée artificiellement !).

Bref, les films/spots et autres médias générés par IA, ce n’est que le début, et il va falloir s’y habituer.