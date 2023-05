Générée par l'IA, cette pub pour de la bière est vraiment malaisante

Même si la vidéo est principalement générée par l'intelligence artificielle, l'intervention de l'humain est encore nécessaire. Tout d'abord, comme pour les générateurs d'images tels que DALL-E ou Midjourney, l'IA a besoin d'instructions précises. Ensuite, même avec la meilleure description du monde, il faut faire le tri entre les différents clips produits, dont certains sont visiblement impropres à l'œil humain sans en brûler la rétine.

Un autre exemple de publicité générée à l'aide de l'IA nous le prouve. Baptisée Pizza Later, la vidéo a demandé à son créateur trois heures de travail avec Runway, mais également GPT-4 pour le script, Midjourney pour des images fixes et Eleven Labs pour la voix-off. Un assemblage « potable » a ensuite été compilé sur Adobe After Effects… pour un résultat encore d'un autre monde.