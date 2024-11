Martin_Penwald

Avec l’achat possible de MSNBC, on observe la même chose qu’en Hongrie, en France et dans beaucoup de pays : la classe des riches achète les médias pour supprimer toute parole ou idée qui remettrait en cause le capitalisme ou le conservatisme.

The daily wire, le figaro, les chaînes Bolloré, fux news, etc sont financés par de riches oligarques (Bolloré, Poutine, Dassault, Lagardère, Murdoch, M. Elon, … ) et c’est clairement un problème de liberté d’expression. Curieusement, on n’entend pas beaucoup les fachos sur le sujet.

C’est une guerre culturelle menée par les possédants pour supprimer toute référence à des idées sociales, en faveur de minorités ou des travailleur•ses ou simplement à contre-courant de la pensée unique promue par la droite et l’extrême-droite.