lepef32

Grand bien lui fasse… vu que personne n’est obligé d’acheter ses produits… ou plutôt si:

Les contribuables US se retrouvent à devoir contribuer de force à sa fortune via les contrats de SpaceX avec la NASA.

Les contribuables européens se retrouvent à devoir contribuer de force à sa fortune via les subventions (et passé-droits) au véhicules électriques…