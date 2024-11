La prouesse dont se targue Musk concerne plus particulièrement The Pit, ne instance de fin de partie assez exigeante. Le défi est simple sur le papier : éliminer toutes les hordes de monstres et le boss final en moins de quinze minutes, sachant que chaque mort ampute le temps imparti. Le donjon dans lequel s'aventurent les joueurs est unique, généré aléatoirement pour mettre à l'épreuve leur sang-froid.

Les récompenses sont à la hauteur de la difficulté : des matériaux rares, avec un faible taux de drop permettant d'améliorer l'équipement des personnages. Avec un temps de 2 minutes et 45 secondes, la performance de Musk le place effectivement à la vingtième position du classement de helltides.com. Un site web dédié à Diablo IV, plus précisément aux Helltides, des événements spéciaux dans le jeu où les monstres sont encore plus costauds et où des récompenses uniques peuvent être obtenues.