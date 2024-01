Elon Musk dit adieu à une fortune de 56 milliards de dollars après une décision de justice

Selon Kathaleen McCormick. « ce contrat constituait l’opportunité de rémunération potentielle la plus importante jamais vue sur un marché public […] 250 fois plus que la médiane des plans de rémunération de ses pairs de l’époque. » De quoi faire sonner quelques alarmes. La décision est encore sujette à un appel, mais Musk a d’ores et déjà suggéré qu’il pourrait déménager le QG de Tesla du Delaware vers le Texas afin de profiter de lois plus tendres envers les entreprises.