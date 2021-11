Elon Musk a demandé sur Twitter s'il doit céder des parts de Tesla, mais pourquoi doit-il vendre ?

Selon la date et l’heure, la fortune d’Elon Musk gonfle et dégonfle. La raison ? Celle-ci ne comprendrait que des actions et n’occasionnerait aucun salaire. Estimée récemment à plus de 300 milliards de dollars, la fortune du patron de Tesla, de SpaceX et de Neuralink attire toutes les convoitises sur fond de remise en question du fonctionnement de la fiscalité américaine.

Et pour cause, celle-ci exempte de taxes les fortunes sur les gains non réalisés. Et c’est un fait, s’il dit vrai : Elon Musk, en marge de son travail acharné et de sa vision sur l'innovation, ne doit sa fortune qu’à la fluctuation des cours du constructeur automobile.

Dans son cas, pour payer des impôts, l’homme d’affaires devrait vendre 10 % de ses actions, soit l'équivalent de 10 milliards de dollars (voire 15, selon les jours). Elon Musk alimente lui-même la polémique en affolant la Toile avec un sondage Twitter permettant à 57 % des votants de le confronter à ses dires.