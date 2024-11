Car si l'on en croit toujours le même message, ce n'est pas une coïncidence si l'annonce du développement de l'IA générative arrive juste après celle de la fermeture d'un des studios Netflix.

« Ne tenez pas compte des spéculations mal informées des médias sur les changements apportés à Netflix Games. Ce que vous avez vu au cours des derniers mois était en fait une transition planifiée » nous informe Mark Verdu.

Pour l'instant, aucun détail n'a été donné sur comment Netflix compte utiliser l'IA générative dans ce domaine. On sait que, de manière plus générale, la technologie a déjà été utilisée afin notamment d'améliorer le gameplay et les interactions avec les PNJ, ainsi que pour produire des environnements plus immersifs. Netflix a-t-il plus à proposer ?