Les implications légales ne sont pas à négliger non plus. Alors que Google multiplie les controverses en Europe et enchaîne les enquêtes antitrust, cette fonctionnalité pourrait une nouvelle fois attiser les foudres des régulateurs. La promesse d’un outil gratuit et puissant pourrait vite se heurter à des exigences renforcées en matière de transparence et de confidentialité.