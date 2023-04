Acer renouvelle son laptop écolo et annonce un nouveau Chromebook survitaminé

Reste qu'à l'exception d'un nouveau coloris vert foncé, l'appareil en lui-même change très peu par rapport à l'an passé. Le manque d'ambition que nous lui reprochions en 2022 est toujours là, avec un écran 16:9 « à l'ancienne » et de grosses bordures couplées à un design très basique. On retrouve par conséquent une dalle IPS Full HD (100 % sRGB), mais la connectique reste généreuse (deux ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, une sortie HDMI 2.1, une prise d'alimentation et une prise casque). On profitera également d'une webcam 1440p de bonne qualité. À l'intérieur du châssis, Acer mise cette fois sur un processeur Intel de dernière génération (vraisemblablement jusqu'à un Core i7-1355U) épaulé d'un maximum de 16 Go de LPDDR5 et de 1 To de SSD M.2.

Cette nouvelle version de l'Acer Aspire Vero 15 arrivera sur le marché français en août, à partir de 899 euros.