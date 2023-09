Apple prépare-t-elle un MacBook à petit prix pour concurrencer les Chromebook ?

Ce Mac portable serait une machine toujours conçue à partir de métal, mais avec des matériaux différents de ceux des MacBook actuels, et probablement moins chers. Apple ne souhaiterait pas retourner vers un MacBook tout plastique, qui lui a pourtant tant réussi au milieu des années 2000, mais pourrait être prête à revoir à la baisse ses standards de fabrication pour diminuer les coûts.

La marque prévoirait un lancement de ce « Chromebook killer » au cours de l'année 2024, possiblement quelques semaines avant la rentrée des classes, pour bénéficier de l'opération « Back to School ». Celle-ci vise les étudiants cherchant à acheter leur premier appareil ou à renouveler leur équipement informatique.

Pour l'heure, hormis ces promotions ponctuelles, Apple mise davantage sur l'iPad pour séduire les populations les plus jeunes. On l'a notamment vu avec la sortie du tout dernier iPad, dont la communication a très nettement ciblé les écoliers et les étudiants. Ce modèle est d'ailleurs compatible avec un nouveau Magic Keyboard, un étui disposant d'un clavier pour rédiger plus facilement.

Si l'iPad, avec les mises à jour d'iPadOS, se rapproche de plus en plus de l'ordinateur, les limitations du système d'exploitation sont toujours présentes et ne lui permettent pas de remplacer à 100 % un Mac. Ce nouveau produit pourrait donc toucher un public réticent à abandonner un ordinateur pour une tablette. Encore faudra-t-il que le prix soit assez agressif pour le convaincre.