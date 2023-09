Avec un Magic Keyboard amélioré, voici comment l'iPad Pro va se rapprocher encore plus d'un ordinateur portable

« Le nouvel accessoire fait encore plus ressembler l'iPad Pro à un ordinateur portable que la configuration actuelle et propose un trackpad plus grand », commente le spécialiste dans sa newsletter PowerOn. Au départ, l'iPad était considéré comme le successeur du Mac, mais force est de constater que la tablette n'est pas parvenue à atteindre cet objectif. L'iPad est le segment principal d'Apple qui génère le moins de revenus.