L'abonnement Ubisoft+ intègre Google Stadia sans surcoût

Après le support du service Luna d'Amazon, Ubisoft+ va maintenant être compatible avec Stadia de Google. Cette connexion avait été promise pour avant la fin de l'année, et Ubisoft semble en bonne voie pour tenir sa promesse.

Concrètement, lorsque le déploiement sera terminé, tous les abonnés Ubisoft+ (une formule à 14,99 euros par mois qui permet pour mémoire d'accéder au catalogue de jeux et de DLC d'Ubisoft) pourront y lier un abonnement Stadia. Pas besoin de Stadia Pro par ailleurs, la version gratuite du service suffit (sauf si vous souhaitez streamer en 4k).

Une fois cela fait, les joueurs pourront jouer dans le cloud via Stadia aux jeux Ubisoft, y compris les plus récents et gourmands en ressources, comme Assassin's Creed Valhalla.